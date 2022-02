Imperia – Saranno le indagini delle forze dell’ordine a fare chiarezza sul misterioso episodio avvenuto ieri mattina in via Delbecchi, vicino al ponte Impero, e che ha visto come vittima un ragazzino di I media.

La madre ha scritto sui social denunciando l’aggressione da parte di un uomo vestito di nero e con un cappuccio sulla testa, alto e magro, che avrebbe afferrato per un braccio il figlio mentre rientrava a casa da scuola.

L’uomo avrebbe detto al ragazzino “vieni con me” cercando di blandirlo.

Fortunatamente, secondo il racconto della madre, il figlioletto si sarebbe spaventato ed ha reagito lanciando la cartella contro il malintenzionato per poi fuggire.

La famiglia avrebbe denunciato tutto in Questura e sull’episodio sono in corso controlli e verifiche come pure l’intensificarsi dei controlli nei pressi delle scuole.

Un episodio che sta mettendo in agitazione i genitori di bambini e ragazzini e che si diffonde sui social in forma di allarme e invito a “tenere sotto controllo” i bambini.