Busalla – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, nell’incendio divampato nel capannone di un’azienda di impianti idraulici ed elettrici.

L’allarme è scattato intorno alle 3 quando alcuni passanti hanno notato le fiamme all’interno del magazzino ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

I mezzi dei pompieri si sono precipitati sul posto e dopo aver accertato che all’interno del magazzino non ci fosse nessuno, hanno spento le fiamme con notevole difficoltà per il tipo di materiale custodito all’interno.

In corso le indagini per accertare l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità