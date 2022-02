La Spezia – Ancora controlli anti droga alla Spezia dove il personale della locale Questura è stato affiancato dalle unità Cinofile antidroga di Genova.

Circa 30 le persone controllate, controlli estesi anche agli esercizi pubblici grazie anche al fiuto del cane Leone che ha permesso di scoprire alcune dosi di stupefacenti nascoste in diverse zone della città.

Verso le 21.00, in piazza Brin, il cane antidroga ha fiutato prima la presenza di stupefacente nascosto negli anfratti delle colonne dei portici e poco dopo sotto la pedana della giostra per bambini posizionata vicino ai portici.

In entrambe le circostanze è stato trovato hashish per un totale di 10 grammi.

Percorrendo via Fiume, Leone ha fiutato un’altra sostanza sostanza stupefacente, recuperata e sequestrata, confezionata in un involucro e da 5 grammi. In via Varicella segnalava la presenza di un giovane che, alla vista delle divise ha consegnato 5 grammi di hashish detenuto per uso personale. Il ragazzo, un 21enne spezzino, è stato segnalato alla locale prefettura.

Ancora, in serata, il cane ha individuato tracce di stupefacenti all’interno di un bagno di un locale pubblico di via della Canonica. I controlli hanno permesso di trovare un involucro di plastica trasparente con dentro circa 12 grammi di hashish nascosto nella guarnizione dello scarico del water.