Ancora flussi umidi provenienti dai quadranti meridionali sulla Liguria e ancora molte nubi e qualche goccia di pioggia nella giornata di oggi, venerdì.

Sabato, grazie al temporaneo arrivo di correnti settentrionali, ritorneranno condizioni più soleggiate.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 11 febbraio 2022

Al mattino e per buona parte del pomeriggio molta nuvolosità sul centro-levante con la possibilità di qualche debole piovasco sparso, mentre troveremo ampi spazi soleggiati sull’Imperiese e sulle Alpi Liguri.

Verso sera generale esaurimento dei piovaschi con schiarite via via più diffuse.

Venti fino a metà/tardo pomeriggio moderati da est/sud-est sul centro-levante e da nord-est a ponente, poi da moderati a tesi dai quadranti settentrionali ovunque.

Mare generalmente mosso.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Costa: min +7/12°C, max +12/15°C

Interno: min -2/+9°C, max +9/13°C

Sabato 12 febbraio 2022

Al mattino nuvolosità diffusa sui versanti padani centro-occidentali, bel tempo altrove.

Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti moderati con rinforzi fino a forti dai quadranti settentrionali.

Mare stirato o mosso sotto-costa, fino a molto mosso al largo.

Temperature: in calo soprattutto nei valori minimi.

Tendenza per domenica 13 febbraio 2022

Giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, ma dal tardo pomeriggio/sera copertura nuvolosa in deciso aumento sull’intera regione.

Ventilazione moderata da nord nelle prime ore del mattino, poi debole o al più moderata dai quadranti meridionali.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature stazionarie od in ulteriore lieve calo.