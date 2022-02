Genova – Si sono presentate all’ingresso del negozio Decathlon di Marassi e quando gli addetti alla sorveglianza hanno chiesto di mostrare il green pass hanno reagito cercando di entrare lo stesso gridando che gli addetti non erano autorizzati a chiedere di vedere la certificazione.

Quando è apparso chiaro che non avrebbero cambiato idea, i responsabili del negozio hanno chiesto l’intervento della polizia che è arrivata ed ha fermato le due donne che pensavano di protestare a loro modo contro i provvedimenti emessi dal Governo e validi su tutto il territorio nazionale.

Gli agenti le hanno identificate e le hanno invitate ad allontanarsi.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio e rientra nelle “fantasiose” forme di protesta messe in atto da appartenenti al variegato mondo No Vax che si informano sul web invece che dalle fonti che da mesi spiegano il significato e la validità dei provvedimenti in atto.