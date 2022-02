Genova – 13 chili tra hashish e marijuana sono stati scoperti dai Carabinieri all’interno di un garage di Borgoratti.

L’operazione che ha portato all’arresto di un 20enne è partita dopo una serie di appostamenti e monitoraggi nell’area del Porto Antico di Genova. I controlli hanno portato all’arresto di alcuni spacciatori mentre le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza hanno permesso agli uomini dell’Arma di individuare il centro di smistamento dello stupefacente, destinato a rifornire i pusher.

All’interno del box auto, i militari hanno sequestrato 10 chili di hashish e 3 chili di marijuana. All’interno del garage sono stati trovati anche 500 euro in contanti e una pistola a salve, replica di una Beretta 92SB, con munizioni, a cui era stato asportato il tappo rosso.

Lo stupefacente era perfettamente catalogato e stoccato in panetti e buste in modo da poter velocemente rifornire gli spacciatori.

Durante le operazioni, un 20enne è stato arrestato per spaccio.

Continuano intanto le indagini delle forze dell’ordine. La pistola ritrovata, copia esatta dell’arma in dotazione a molte delle forze di polizia italiane, potrebbe essere stata usata in alcune rapine avvenute nel centro storico di Genova e impiegata come deterrente nello scambio di stupefacente.