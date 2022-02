Imperia – In volo dal ponente ligure sino all’ospedale Gaslini per una grave emergenza sanitaria. Nella tarda mattinata odierna di oggi, il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Genova, ha effettuato un trasporto neonatale da Imperia al Gaslini.

Grazie alla culla termica, di recentissima dotazione, è stato possibile il trasporto in sicurezza.

A vegliare sul piccolo è stato il primario del reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale del Gaslini, Dott. Carlo Bellini, che lo ha assistito per tutto il volo.