Sanremo – Oltre 200 famiglie senza gas, nella Città dei Fiori, a causa di un errore di manovra all’interno di uno dei tanti cantieri.

Durante uno scavo, infatti, alcuni operai hanno lesionato una grossa tubazione del gas e i tecnici della ditta distributrice sono stati costretti ad interrompere la fornitura mentre i vigili del fuoco controllavano l’area del guasto con il timore di una possibile esplosione o di un incendio.

L’incidente è avvenuto nella zona di strada Bonmoschetto e in breve l’intera zona è stata esclusa dal rifornimento.

I tecnici sono al lavoro per le necessarie riparazioni e la distribuzione del gas verrà ripresa appena possibile.

I disagi non si limitano alla sola “cucina” poiché molti edifici sono riscaldati proprio con il gas metano e la sospensione del servizio ha di fatto spento tutte le caldaie della zona.