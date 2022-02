Genova – Un presidio in piazza Caricamento per chiedere la Pace in Ucraina e la fine delle tensioni militari che stanno minacciando la convivenza pacifica dei popoli di tutta Europa.

Ad organizzarlo per questa sera diverse associazioni convinte che la Guerra non sia la soluzione più indicata per quanto avviene al confine tra Russia e Ucraina.

L’appuntamento per un presidio silenzioso di Pace è fissato per questa sera, alle 20,30, a Caricaemento mentre la Comunità di Sant’Egidio, prima di unirsi al presidio, terrà una preghiera per la Pace nella basilica dell’Annunziata, alle 19,30.