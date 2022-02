Genova – Un corteo di Studenti muove per le vie del centro cittadino per protestare dopo la morte di due giovani impegnati in progetti di alternanza “Scuola – Lavoro”.

La manifestazione muove da via XII Ottobre, in via XX Settembre, via Fiume fino a raggiungere la sede di Confindustria in via San Vincenzo.

Previsti disagi al traffico e al trasporto pubblico locale, deviato in zona, mano a mano che il corteo si sposta.

Gli studenti chiedono Giustizia per Giuseppe Lenoci, il sedicenne di Fermo morto in un tragico incidente stradale mentre era in viaggio per uno stage di lavoro, e per Lorenzo Parelli, 18enne di Udine morto il suo ultimo giorno di stage in azienda.

Gli Studenti chiedono al Governo maggiore sicurezza ed una revisione del progetto di alternanza scuola-lavoro per rendere più sicura la permanenza degli studenti negli ambienti di lavoro.