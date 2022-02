Genova – Grave incidente stradale, ieri sera, nel quartiere di Rivarolo. Un vent’enne alla guida della sua moto è caduto in circostanze ancora da chiarire in via Rivarolo riportando ferite molto gravi.

Lo schianto ha richiamato diversi passanti che hanno chiamato il 118 e l’ambulanza è accorsa sul posto.

Il personale paramedico ha stabilizzato il giovane, intubandolo, e lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino dove i medici lo hanno sottoposto a rianimazione e cure.

Le sue condizioni sono gravissime.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se sono coinvolti altri veicoli perché, al momento del soccorso, sembra che non ci fossero altre auto o moto.

Si tratta dell’ennesimo grave incidente che si registra dall’inizio dell’anno a Genova dove sono già decedute quattro persone.

Sotto accusa la condizione delle strade, piene di buche e rattoppi dopo l’installazione della fibra ma anche le velocità sostenute che alcuni veicoli possono raggiungere facilmente.