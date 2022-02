Genova – Incidente mortale ieri mattina in Svizzera dove Fabio Luccherino, camionista genovese di 49 anni, è morto travolto dal carico del camion che aveva condotto fino al cantone di Lucerna.

Secondo le ricostruzioni finora compiute, Luccherino sarebbe rimasto schiacciato da una cassa che, per cause ancora da verificare, si sarebbe sganciata dal muletto durante le operazioni di scarico.

L’uomo, delegato sindacale FILT Cgil Genova e dipendente di Varani Trasporti, lascia la moglie e la figlia.

Anche Uiltrasporti, in un comunicato, ha voluto esprimere il cordoglio per la morte di Luccherino e la vicinanza alla famiglia.

“Un’altra tragedia sul lavoro ha sconvolto una famiglia e la comunità sindacale della Liguria – si legge – Il cordoglio della UilTrasporti Liguria è grande per la morte dell’amico e compagno Fabio Luccherino, che tutti noi ricordiamo con affetto e ammirazione per il suo approccio alla vita e agli altri. La Uilt è vicina alla famiglia del camionista che era un lavoratore esperto e attento delegato sindacale, un compagno di mille battaglie, anche quelle sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Fabio era un camionista d’altri tempi, lavorava duro e seriamente, l’impegno per le lavoratrici e i lavoratori del settore era costante. Fabio era una brava persona e un ottimo padre di famiglia. Da delegato sindacale della Filt Cgil era stato molto attivo e sempre presente in mezzo alle persone, al loro fianco in ogni circostanza, tanto che veniva definito il delegato sindacale di tutti. La Uiltrasporti tutta si stringe attorno alla famiglia di Fabio Luccherino. Non ti dimenticheremo mai, Fabio”.