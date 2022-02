Genova – La delusione d’amore che si trasforma e dà vita a un pezzo dance.

Ecco Ape Regina, il nuovo singolo di Andrea Butturini.

L’artista nel suo brano racconta una storia d’amore finita, in cui la protagonista è una partner tossica raffigurata come una regina di un alveare da cui scappare.

Un testo cantautorale a cui si affiancano le sonorità deep house, dando vita a un brano ballabile.

Il giro armonico su cui si appoggia la melodia di Ape Regina diventa il collante del brano. I suoni sono stati poi trasferiti sul campionatore analogico, il Digitakt, su cui l’artista ha poi improvvisato a livello vocale fino ad arrivare alla realizzazione del pezzo, in maniera istintiva.

L’atipico stile notturno che affianca elettronica da club composta su macchine analogiche a testi in italiano contraddistingue tutta la nuova produzione di Andrea Butturini partendo da Stanco, il singolo precedente in featuring con Andrea “RAGNO” Ragnoli, produttore con cui sta lavorando in tandem negli ultimi mesi.

Per ascoltare Ape Regina clicca qui.