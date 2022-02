Ventimiglia – Tentava di passare il confine con l’Italia nascondendo 75 chili di marijuana nel proprio camion.

Gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia hanno fermato un auto articolato durante le operazioni controllo del traffico al confine con la Francia. Il mezzo, con targa slovena e condotto da un cittadino serbo, nascondeva al suo interno 75,5 chili di sostanza stupefacente.

A tradire il camionista le risposte contraddittorie del conducente in merito al viaggio e alcune discordanze emergenti dai documenti di trasporto. I finanzieri hanno deciso di approfondire il controllo facendo intervenire sul posto le unità cinofile in dotazione al Reparto. Grazie alla segnalazione dei cani anti-droga e ad una più accurata ispezione del veicolo, i militari scoprivano che sul pianale inferiore del rimorchio erano presenti

delle anomale saldature.

Queste ultime venivano schiuse e poteva così accertarsi che sigillavano accuratamente un doppio fondo artatamente ricavato tra la base del rimorchio ed il sottostante porta bancali, contenente 133 involucri di cellophane sotto vuoto che racchiudevano complessivamente 75,7 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Le Fiamme Gialle traevano quindi in arresto il corriere serbo, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art 73 del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti. Inoltre si sottoponevano a sequestro l’ingente quantitativo di droga, il mezzo utilizzato per il trasporto e l’occultamento della sostanza stupefacente e 400 euro circa di denaro contante, in relazione al quale l’arrestato non forniva adeguate spiegazioni.

L’arresto ed i sequestri eseguiti sono stati tutti convalidati dalle competenti autorità giudiziarie del Tribunale di Imperia.

