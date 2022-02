Genova – E’ morto questa mattina all’ospedale San Martino dove era ricoverato in gravi condizioni da giovedì sera il 19enne che si è schiantato in via Rivarolo.

Il giovane era arrivato in condizioni disperate e, nonostante i tentativi del personale sanitario, non ce l’ha fatta.

Al momento proseguono le indagini sull’accaduto e si cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Non è stato chiarito, infatti, cosa abbia spinto il giovane che viaggiava in via Rivarolo a compiere una manovra di sorpasso nei confronti di un’auto che, secondo quanto finora ricostruito, stava a sua volta superando una seconda vettura.

Durante la manovra, il 19enne avrebbe perso il controllo finendo contro un pilastro di cemento di un ingresso di una attività lungo la strada.

Da verificare anche le posizioni dei due automobilisti, la cui identità al momento non è ancora stata scoperta, perché non si sono fermati a prestare soccorso al giovane.

Per loro potrebbero prefigurarsi i reati di fuga e omissione di soccorso.