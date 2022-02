Genova – Ancora un abbandono di animali nel capoluogo ligure. Questa volta la vittima è un cane che è stato lasciato vicino ad una fermata del bus chiuso nel trasportino per un gatto.

Fortunatamente una persona di passaggio ha notato il trasportino e sentito guaire il cane al suo interno. La “prigione” di plastica era infatti troppo angusta per l’animale che faticava a a muoversi al suo interno.

L’abbandono è stato fatto a breve distanza dal nuovo ponte San Giorgio e sul posto è intervenuta la Croce Gialla con i suoi volontari.

Il cagnolone è stato liberato e consegnato al canile municipale dove è a disposizione per eventuali adozioni.