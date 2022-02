Genova – Luci abbaglianti ad altezza degli occhi degli automobilisti in via Cornigliano e la richiesta di verifica delle istallazioni nell’ottica del rispetto delle prescrizioni del codice della Strada.

La segnalazione arriva da un gruppo di residenti del quartiere di Cornigliano che da alcuni giorni hanno notato l’accensione di luci che sembrano creare disagi alla visibilità per gli automobilisti in transito.

Secondo le segnalazioni, infatti, le luci sarebbero troppo forti e orientate in modo da creare problemi di visibilità a chi guida.

L’arrivo delle luci è stato salutato positivamente da molti in quanto rendono il marciapiede più luminoso e sicuro ma la stessa collocazione risulterebbe fastidiosa per chi procede lungo la strada alla guida di auto e moto.

La richiesta è dunque quella di verificare attentamente l’impiantistica per escludere che possa creare problemi o, peggio, che possa essere fonte di pericolo.