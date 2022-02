Genova – Bidoni stracarichi, spazzatura abbandonata e massiccia presenza di topi ma anche gabbiani e cinghiali che banchettano con i rifiuti. E’ la denuncia dei residenti di via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso che sui social pubblicano le immagini dei cassonetti e dei marciapiedi invasi dalla spazzatura.

La situazione più drammatica laddove il numero dei bidoni risulta insufficiente anche se la maleducazione, come spesso accade, fa la sua parte.

I cittadini, infatti, invece di spostarsi su un bidone meno “sovraccarico” gettano la spazzatura dietro, creando problemi igienici e di forti odori e consentono agli animali di arrivare più facilmente ai rifiuti di cui si cibano rompendo i sacchetti e seminando la spazzatura in ogni dove.

I residenti chiedono maggiore pulizia e attenzione per la situazione ma anche più controlli per sanzionare chi non si comporta come deve.