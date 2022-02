Genova – Non potranno esercitare per almeno 6 mesi i 140 medici e dentisti “no vax” sospesi dall’Ordine dei Medici poiché trovati non in regola con le necessarie vaccinazioni di legge.

Un numero molto alto di professionisti che dimostra come il movimento no vax sia diffuso anche tra chi nella Scienza e nella Medicina dovrebbe credere senza se e senza ma e che sconcerta per la gravità del messaggio lanciato con questo tipo di “perplessità”.

Il numero potrebbe comprendere anche molti medici e dentisti che non esercitano più perché giunti alla pensione e che, dal momento della sospensione, non possono neppure più prescrivere farmaci e tantomeno esercitare con visite e interventi.

Nei giorni scorsi, durante un dibattito pubblico nel quale ha presentato il suo nuovo libro, Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e in prima linea contro il covid sin da subito, aveva lanciato una “provocazione” all’Ordine dei Medici chiedendo di valutare la possibilità di estromettere quei medici che, con propaganda diretta o suggerendo “metodi curativi” non ortodossi, hanno di fatto agevolato la propaganda No Vax.