Loano (Savona) – Ha utilizzato un tagliando disabili non suo e ha parcheggiato in uno stallo riservato ai portatori di invalidità l’uomo di 38 anni multato dagli agenti della Polizia Locale di Loano.

E’ accaduto lo scorso 13 febbraio quando due agenti della Locale, impegnati sul lungomare di corso Roma, hanno notato l’uomo, con il figlio minore al seguito, parcheggiare la propria auto su uno stallo per disabili, esponendo il tagliando sul cruscotto.

L’auto era stata segnalata diverse volte per un possibile uso improprio del tagliando in questione; a quel punto gli agenti hanno deciso di avvicinarsi chiedendo al 38enne di mostrare i documenti per le verifiche del caso.

Secondo la legge, infatti, il titolare del permesso deve essere a bordo dell’auto al momento della sosta su uno stallo riservato.

L’autorizzazione è risultata essere intestata a una donna che l’uomo ha spiegato essere la madre. Il 38enne ha quindi spiegato che la donna sarebbe scesa dal veicolo pochi metri prima e lui avrebbe proseguito per parcheggiare il mezzo.

Alcune ore dopo gli agenti sono ritornati nei pressi dello stesso stallo di sosta ed hanno notato nuovamente l’uomo salire a bordo dell’auto insieme ad un bambino. A questo punto gli operatori hanno fermato il mezzo e hanno deciso di effettuare accertamenti ancora più approfonditi. In particolare, hanno chiesto al conducente dove fosse il proprietario del tagliando disabili, di nuovo assente.

L’uomo ha risposto alla domanda con titubanza e nervosismo, senza fornire motivi o giustificazioni valide. Perciò gli agenti non hanno avuto altra scelta che sanzionarlo per uso improprio dell’autorizzazione per persone con disabilità.