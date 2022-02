Genova – Aggredito da due ragazzi poco più grandi di lui, colpito da pugni e schiaffi e poi gettato a terra per poi essere colpito a calci.

Momenti di terrore per un ragazzino neppure adolescente assalito per futili motivi in via Don Orione, nel quartiere di San Fruttuoso.

Le immagini, diffuse sui social ma che la Redazione di LiguriaOggi si rifiuta di pubblicare, stanno destando forte clamore in città dove si sta diffondendo la paura per vere e proprie aggressioni di minorenni ai danni di altri ragazzi più piccoli.

Un video choccante girato da un quarto giovane che non interviene ed anzi filma tutta la scena.

Nello sfondo del video si distinguono chiaramente anche alcune persone che vedono la scena ma non intervengono.

Non è chiaro se si tratti di baby gang o degli effetti nefasti del prolungato lockdown ma in molti parlano di una vera e propria emergenza minori che avrebbe bisogno di concreti interventi da parte di chi dovrebbe far rispettare ordine e leggi.

Un allarme che si materializza con il video, nel quale due ragazzi affrontano un ragazzino e dopo qualche scambio di parole lo aggrediscono con violenza inaudita, colpendolo al volto con pugni e schiaffi e mentre chiede aiuto viene gettato a terra e colpito ancora, senza pietà e in modo vigliacco, con calci che potrebbero avere conseguenze letali.