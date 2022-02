Genova – Non si placa il botta e risposta tra la Uil FPL e l’Ospedale Galliera a proposito dei mancati rinnovi di contratto agli Operatori Socio Sanitari.

Secondo la denuncia arrivata venerdì da parte del sindacato, sarebbero decine i contratti degli OSS non rinnovati.

Oggi è arrivata la risposta da parte della Direzione Generale dell’ospedale tramite una nota.

“Recentemente – si legge – sono stati pubblicati alcuni articoli, dove l’Ospedale Galliera è stato oggetto di critiche da parte di una organizzazione Sindacale in riferimento ad una presunta cessazione per scadenze di contratto di operatori nel profilo O.S.S.

Fermo restano le posizioni che possono assumere i vari soggetti, è spiacevole che una problematica di siffatta delicatezza (anche in relazione alla situazione connessa alla pandemia Covid-19) sia trattata al di fuori delle sedi istituzionali a ciò rivolte”.

Ancora: “In ogni caso, l’Ente vuole evidenziare che sta lavorando e continuerà a farlo, in collaborazione con la Regione Liguria ed altri soggetti a ciò deputati, per valutare tutte le posizioni dei contratti a termine in relazione alle necessità prioritarie correlate a garantire i livelli assistenziali adeguati, nonché con la ricerca della massima tutela degli operatori, non potendo però dimenticare i temi della compatibilità e sostenibilità del Bilancio dell’Ente”.