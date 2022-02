Genova – Loredana Berté torna live con il suo “Manifesto Tour”, il nuovo album di inediti anticipato dal singolo “Bollywood”, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e dalla stessa Loredana.

Una data che è un recupero del tour previsto inizialmente per il 18 marzo 2020, in pieno lockdown nella prima ondata di Coronavirus.

Il Politeama Genovese lunedì sera si trasformerà nel mondo di Loredana per uno show che si preannuncia ricco di emozioni.

Un repertorio che abbraccia la storia della musica italiana, con pietre miliari che hanno segnato le generazioni e che hanno fatto della Bertè un vero e proprio punto di riferimento, capace di anticipare le tendenze e di scardinare i luoghi comuni.

A proposito, l’artista racconta: “Manifesto è una parola molto importante, addirittura citata già da Dante: per il poeta ‘farsi manifesto’ significa esprimere tutte le proprie idee. In questo album, attraverso le canzoni, ho voluto mettere in evidenza il mondo che stiamo vivendo, in tutte le sue sfaccettature. Chi ascolta può capire molto bene. La figura che voglio maggiormente raccontare è la donna e il suo mondo”.

A proposito, emozionante è il brano “Ho smesso di tacere”, scritto da un altro grande della musica italiana, Luciano Ligabue, dove si raccontano le donne e le loro esperienze proprio dal racconto di una donna stessa.

Ligabue dice di Loredana: “Per smettere di tacere, serve coraggio, e a te, Loredana, il coraggio non è mai mancato. Grazie per aver dato vita a questa canzone, con tutta la tua voce e con tutto quello che la tua voce contiene e racconta”.

L’album della Bertè contiene anche diversi featuring come quello con Fedez nel brano “Lacrime in limousine”, con J-Ax ne “Donne di ferro” e Nitro con “Florida”.

Ma tutto nel nuovo disco di Loredana racconta dell’importanza della sua carriera.

Basti pensare alla grafica della copertina del disco e della locandina del tour, ispirate alla Pop Art, il movimento artistico che ha come riferimento Andy Warhol e che la stessa Loredana ha vissuto in prima persona.

Un’amicizia con lo stesso artista che ha portato alla creazione di copertine e di un video, “Movie Movie” che sarà proiettato integralmente durante il concerto.

Uno spettacolo iconico, come lo è la stessa artista, capace di abbracciare le generazioni con le sue collaborazioni, ipnotica nelle sue performance grazie alla straordinaria presenza scenica.

“Sono felice di tornare finalmente a teatro con il mio nuovo tour Manifesto – racconta ancora Loredana – nonostante tutte le incertezze che ancora viviamo. In scaletta ci saranno sia i vecchi successi che i brani tratti dal nuovo album. Nuovi video e anche una new entry nella band. Ci vediamo a teatro e, mi raccomando: indossate la mascherina!”.

Appuntamento dunque a lunedì 28 febbraio al teatro Politeama Genovese.

È possibile acquistare i biglietti attraverso il sito politeamagenovese.it e circuito ticketone.it