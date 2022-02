Loano (Savona) – Riqualificare la palestra della scuola Valerga in corso Europa con il bando promosso dal ministero dell’Istruzione e Ricerca e legato al Pnrr.

Questo l’intento del Comune di Loano che ha deciso di partecipare ai bandi della Missione 4, dell’Istruzione e Ricerca, contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto riguarderò la “Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza con adeguamento impiantistico e tecnologico” della palestra della scuola ed è stato redatto da SGA Progettazioni e Costruzioni Edili di Pietra Ligure, in sinergia con l’ufficio patrimonio.

Il costo complessivo è di oltre 522mila euro.

Il sindaco Luca Lettieri e l’assessore al patrimonio Remo Zaccaria spiegano”: Il progetto ha diversi ambiti di intervento. Si propone innanzitutto di rendere la palestra più sicura, specie in caso di terremoto. Inoltre, punta a migliorarne le caratteristiche dal punto di vista dell’impatto ambientale e dei costi; infine, il progetto dà grande attenzione al comfort degli spettatori e, soprattutto, dei giovani atleti che la frequentano ogni giorno”.

Ancora: “La palestra delle Valerga viene utilizzata in media 15 ore al giorno da ragazzi di tutte le età, quindi è necessario intervenire per mantenerla sempre alla massima efficienza. In questo senso, le risorse previste dal Pnrr costituiscono un’occasione irripetibile. Ringraziamo l’ufficio patrimonio per lo sforzo profuso nella redazione di questo progetto”.

La palestra non è riservata solamente alle lezioni scolastiche ma viene utilizzata in orario extrascolastico dalle associazioni sportive del territorio per progetti di avviamento allo sport dei giovani e per iniziative di inclusione dei ragazzi disabili. All’interno della struttura, dunque, si alternano studenti e giovani atleti che praticano basket, ginnastica, karatè e pallavolo.

Al fine di migliorare l’efficienza energetica dell’intera struttura, verranno installati nuovi pannelli fotovoltaici che consentiranno di abbattere ulteriormente i costi connessi ai consumi elettrici.

Contestualmente i serramenti in alluminio saranno sostituiti con altri in grado di garantire minore dispersione; verrà poi realizzata la coibentazione delle coperture esterne.

Ancora, verranno migliorate le strutture antisismiche, con la realizzazione di nuovi giunti in grado di compensare i movimenti in caso di terremoto e l’installazione di nuove fasciature capaci di incrementare la resistenza degli elementi strutturali verticali.

Per quanto riguarda gli spazi, la divisione degli spogliatoi maschile e femminile non risulta idonea, perciò questi ambienti verranno ripartiti in modo più ottimale; oltre a ciò, verrà sostituita la pavimentazione della tribuna, che risulta molto usurata.