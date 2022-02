Genova – Il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari si illuminerà dei colori della bandiera ucraina per sottolineare il sostegno alla nazione aggredita dalle truppe russe di Vladimir Putin.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi presso la sede di Piazza De Ferrari a Genova il cappellano della comunità ucraina in Liguria Padre Vitaliy Tarasenko, accompagnato da Oleh Sahydak.

Nel corso del colloquio il presidente Toti ha espresso la massima solidarietà al popolo ucraino e la ferma condanna dell’attacco russo, garantendo la disponibilità a sostenere la comunità ucraina in Liguria, costituita da circa 5mila persone residenti, di cui circa la metà nel capoluogo. In segno di vicinanza alla popolazione del Paese europeo, da domani, sabato 26 febbraio, fino al 9 marzo, ogni sera il palazzo di Piazza De Ferrari verrà illuminato con i colori della bandiera Ucraina.