Genova – Una perizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale costato la vita, lo scorso 18 febbraio, a Michele Dervishaj, il ragazzo di 19 anni che si è schiantato in via Rivarolo a causa di un sorpasso azzardato tra due automobilisti.

A deciderla il tribunale di Genova che indaga sull’episodio e sulle responsabilità del 20enne residente a Isola del Cantone che avrebbe causato l’incidente per poi fuggire.

A lui sono arrivati gli investigatori esaminando alcune riprese video ed ora è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Il giovane, alla guida della sua auto, potrebbe aver urtato Michele Dervishaj mentre stava andando a consegnare pizze e potrebbe averne causato la morte.

Non essendosi fermato a prestare soccorso la sua posizione è diventata pesante e rischia il carcere.

Delicata anche la posizione dell’altro automobilista che si trovava in via Rivarolo la sera del 18 febbraio e che non si è ancora presentato alle forze dell’ordine che sono sulle sue tracce con l’accusa di omissione di soccorso.

I familiari del ragazzo, che hanno donato gli organi salvando la vita a diverse persone, chiedono Giustizia e di sapere cosa è realmente successo quella tragica notte.