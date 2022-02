Genova – Una festa di Carnevale particolare all’Acquario di Genova.

Da oggi, sabato 26 febbraio, e fino a martedì 1 marzo gli esperti dell’Acquario accompagneranno i visitatori in un tour alla scoperta del mimetismo degli animali e dei trucchi che gli organismi marini utilizzano per sopravvivere nel mondo sommerso.

Mimetizzarsi non vuol dire solo non farsi notare; vuol dire anche “imbrogliare”: spesso la forma, il colore e il comportamento degli animali traggono in inganno circa la loro natura.

Questi “travestimenti” non sono casuali, ma hanno precise funzioni.

La contrombreggiatura, presente per esempio in squali e pinguini, serve loro per nascondersi in mare aperto: il dorso, più scuro, si confonde con il colore scuro delle profondità marine, mentre il ventre, chiaro, nasconde la sagoma dell’animale stagliata controluce.

La sgargiante colorazione, accompagnata spesso da bizzarri disegni, che caratterizza le specie tropicali è utile per disorientare i predatori e dare tempo alla preda di fuggire.

Molti camaleonti hanno la straordinaria capacità di esibire cambiamenti di colore complessi e rapidi non solo per mimetizzarsi, ma anche durante le interazioni sociali, come il corteggiamento o la competizione con un rivale.

Il polpo è un incredibile trasformista, capace di assumere in brevissimo tempo, grazie a una rete di cellule specializzate (cromatofori) e ai muscoli della sua pelle, l’aspetto dell’ambiente circostante, nelle forme e nei colori, arrivando a diventare invisibile.

I tour, a cui potranno partecipare un massimo di 15 persone, sono compresi nel biglietto d’ingresso e sono previsti alle ore 15:30 e 16:30 di tutti i giorni dal 26 febbraio al 1° marzo.

L’appuntamento è presso la vasca degli Squali e la durata del tour è di circa 40 minuti.

Negli stessi giorni è disponibile il tour Dietro le quinte, con diverse partenze alle 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30, per scoprire cosa si nasconde dietro le vasche dell’Acquario e i progetti di conservazione e ricerca di alcune specie. Il costo è di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini 4-12 anni.

L’Acquario di Genova fino a febbraio è aperto tutti i giorni con orario 10-20 (ultimo ingresso ore 18).

Dal 1° marzo è aperto tutti giorni con orario 9-20 (ultimo ingresso ore 18).

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito www.acquariodigenova.it.

Per le famiglie che intendono approfittare del periodo carnevalesco per un soggiorno a Genova, C-Way il tour operator dell’Acquario di Genova propone il pacchetto Kids Friendly con pernottamento gratuito per ragazzi fino a 15 anni in camera con i genitori (prima colazione inclusa).

Il pacchetto comprende 1 notte presso Holiday Inn Genoa City, prima colazione, biglietto ingresso all’Acquario di Genova https://www.c-way.it/pacchetto/biglietto-acquario-di-genova-e-holiday-inn-genoa-city/