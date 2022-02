La Spezia – Ha visto i poliziotti ed è scappato ma è stato raggiunto e trovato in possesso di droga, per questo un uomo di 42 anni è stato arrestato.

Tutto è successo ieri mattina alla Spezia.

Durante un servizio di controllo del territorio dei poliziotti, percorrendo in via Lunigiana, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista delle divise, è scappato a piedi verso la stazione di La Spezia – Migliarina.

Inseguito a piedi dai poliziotti, l’uomo prima di essere raggiunto ha lanciato contro un camioncino alcuni oggetti, recuperati poi dagli agenti.

Erano un bilancino di precisione e un involucro di cellophane contenete un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 60 grammi.

Perquisito, l’uomo, con precedenti specifici in materia, è stato trovato in possesso di altro stupefacente, per un peso complessivo di 82 grammi e di alcuni oggetti in oro da donna che venivano debitamente sequestrati unitamente alla sostanza stupefacente.

Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, il 42enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per inosservanza all’ordine del Questore della Spezia di lasciare il territorio nazionale emesso in data 28 luglio 2020.

Trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura, l’uomo è in attesa del processo per direttissima fissato per le ore 11.00 odierne.

Nella serata di ieri, inoltre, sono stati effettuati vari controlli del territorio da parte del personale della Questura della Spezia unitamente all’Unità Cinofila antidroga di Genova.ùNell’ambito del servizio, che dal centro città è stato esteso al quartiere Umbertino e nella zona della stazione ferroviaria, sono state controllate una quindicina di persone e diversi esercizi pubblici, effettuando il rinvenimento di modiche quantità di sostanze stupefacenti a carico di alcuni consumatori, grazie all’ormai consueto fiuto del cane Leone dell’unità cinofila.