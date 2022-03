La Spezia – Giorgio Panariello festeggia i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di “Torno sabato”! …E non poteva che scegliere il palco per celebrare questo importante traguardo con un nuovo imperdibile tour che lo vedrà protagonista nei teatri italiani. Al già ricco calendario si aggiunge una nuova data, quella di sabato 5 marzo 2022 al Teatro Civico della Spezia a cura di LEG – Live Emotion Group (produzione Friends & Partners).

Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia accanto agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, il comico toscano si prepara infatti a tornare con “LA FAVOLA MIA”, un one man show unico in pieno stile “Panariello”.

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta, ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Considerato il grande afflusso di pubblico, si raccomanda agli spettatori di osservare la massima puntualità e di presentarsi all’entrata esibendo, oltre al biglietto, il Green Pass rafforzato. L’ingresso in sala sarà consentito a partire dalle ore 20. La biglietteria resterà aperta a partire dalle ore 18 fino a inizio spettacolo

Per informazioni Botteghino del Teatro Civico: tel. 0187-727521; email: info@teatrocivico.it