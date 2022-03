Genova – Ha tentato di rubare da un negozio di via XX Settembre il 22enne arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Genova.

Il giovane, intorno alle 17.30 di ieri, è stato notato dal personale del negozio H&M di via XX mentre, insieme a una giovane, si dirigeva verso i camerini di prova con diversi capi di abbigliamento.

All’uscita, i due avevano in mano solo un paio di jeans, dettaglio che ha insospettito e non poco i commessi.

Il personale ha quindi deciso di fermare i due e mentre la donna è scappata, il 22enne è rimasto sul posto.

Intanto, sono arrivati nel negozio gli agenti del Nucleo Reati Predatori della Locale, chiamati dal personale di vendita, che hanno controllato il contenuto del sacchetto del giovane trovando all’interno due magliette prive della placca antitaccheggio.

Le etichette, rimosse con violenza, sono state trovate all’interno del camerino.

Il giovane è stato portato negli uffici della Locale in piazza Ortiz per l’identificazione e, vista la flagranza di reato, per la perquisizione personale.

Addosso aveva un girocollo di un noto marchio di gioielli per un valore stimato di 300 euro di cui non ha saputo fornire la provenienza.

Il gioiello è stato sequestrato e il giovane arrestato per furto aggravato dalla violenza sulle cose in concorso. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima che ha visto il 22enne condannato a due mesi di carcere.