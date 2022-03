Genova – Avrebbe abusato sessualmente di due studentesse, all’epoca dei fatti minorenni, adescate in un istituto scolastico del ponente genovese in cui lavora come insegnante. Ad aggravare la situazione la possibile assunzione di alcolici prima degli episodi di violenza e la possibile cessione di droga sempre con lo scopi di rendere più “fragile” la loro resistenza.

Nei guai un professore di 53 anni accusato dalle due studentesse che hanno raccontato squallidi episodi ai loro genitori che poi le hanno accompagnate dai carabinieri per denunciare tutto.

Una vicenda da trattare con la massima delicatezza visto che ogni posizione deve essere vagliata e verificata e le accuse, se confermate, sono pesantissime.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il professore avrebbe circuito le due studentesse, all’epoca dei fatti minorenni, per poi offrire loro alcolici e stupefacenti per poi abusarne e costringerle ad atti sessuali.

L’uomo, che si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione nel ponente genovese, si difende e verrà presto ascoltato dal giudice che segue il caso.

Gli episodi contestati, più di uno, si sarebbero svolti tra il 2018 e il 2021 e il professore potrebbe aver portato le due ragazzine nella sua abitazione.