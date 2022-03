La Spezia – Visto il grande successo dei laboratori organizzati a febbraio e pensati per i più piccoli e per i loro genitori, le Biblioteche della Spezia tornano a proporre una serie di appuntamenti per il mese di marzo con i Laboratori di Primavera.

Ecco il calendario degli eventi:

– sabato 12 marzo dalle 10 alle 12 “Mamma Lingua!” – Biblioteca Civica Beghi, via del Canaletto 100;

– giovedì 17 marzo dalle 15 alle 16 “Se fossi … Van Gogh” – Biblioteca Speciale d’Arte e Archeologia, Via del Prione 238;

– venerdì 25 marzo dalle 16 alle 17:30 “Cine-Laboratorio” – Mediateca, via Firenze, 37.

Sarà obbligatoria la prenotazione, chiamandoci o inviandoci una e-mail ai seguenti contatti:

– Biblioteca Civica Beghi, 0187-727885 biblioteca.beghi@comune.sp.it

– Biblioteca Speciale d’Arte e Archeologia 0187-727918 biblioteca.arte@comune.sp.it

– Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” 0187-745630 mediateca@comune.sp.it.

Le attività, rivolte ai bambini dai 6 agli 11 anni, saranno a cura degli operatori della Cooperativa Socioculturale.