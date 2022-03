La Spezia – E’ stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza il pirata della strada che ha provocato ben 4 incidenti stradali in poche ore prima di finire in ospedale.

L’incredibile catena di incidenti è avvenuta nella notte di domenica scorsa e l’uomo, alla guida di un Suv ha ricostruito (sino ad ora) un urto contro un semaforo, uno contro un’auto e un altro contro uno scooter oltre all’ultimo impatto, contro un palo dell’illuminazione pubblica, che è costato all’automobilista anche il ricovero in ospedale.

Tutto è partito dalla denuncia di un motociclista che ha raccontato di aver trovato il mezzo a due ruote a terra e danneggiato.

Poco dopo è arrivata la denuncia per un impatto con una vettura nella stessa zona e guardando le immagini della telecamera in via Firenze e via Gramsci è saltato fuori il passaggio di un unica vettura, il suv della persona.

Lo stupore si è fatto incredulità quando si è scoperto che l’uomo, alla guida della vettura, aveva causato un altro incidente ed era stato ricoverato in ospedale.

Secondo alcune indiscrezioni, poi, sembra che l’auto abbia percorso contromano alcune vie nelle ore degli incidenti.

Ora l’automobilista verrà sentito per cercare di capire cosa sia successo ma le forze dell’ordine hanno richiesto gli esami per accertare se l’uomo, mentre era alla guida, fosse sotto l’influsso dell’alcol o di sostanze stupefacenti.

Solo la fortuna ha voluto che lungo la strada non abbia ferito nessuno.