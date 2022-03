Correnti umide di origine meridionale accompagnano una zona depressionaria che per qualche giorno stazionerà sul Mediterraneo portando nuvole e qualche piovasco.

Non è esclusa qualche precipitazione a carattere nevoso sui rilievi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 3 marzo 2022

Correnti umide in arrivo dal mare determineranno una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Schiarite saranno possibili sulle Alpi Liguri, la Val Bormida occidentale e l’estremo imperiese. Sul settore centro-orientale sarà possibile anche qualche debole pioggia o pioviggine specie nel pomeriggio e in serata.

Venti da deboli a moderati tra sud e sud-ovest.

Mare da poco mosso a localmente mosso.

Temperature in aumento le minime, stazionarie le massim

Costa: min +6/8°C, max +11/14°C

Interno: min -2/+1°C, max +7/12°C

Venerdì 4 marzo 2022

Residue deboli piogge nella notte sul settore centro-orientale, in attenuazione prima dell’alba. Sul settore centro-occidentale costiero ampie schiarite. A levante e nelle aree interne maggiori addensamenti per gran parte della giornata, ma con basso rischio di pioggia.

Venti moderati da nord-est.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in diminuzione.

Tendenza per sabato 5 marzo 2022

Qualche debole precipitazione a ponente al mattino, in attenuazione, più sole a levante. Clima ventoso e più freddo.