Genova – Ha tentato di truffare un poliziotto fingendosi un tecnico del gas il 37enne denunciato per truffa aggravata e tentata truffa.

L’agente in servizio in Questura ha sentito suonare alla porta di casa e si è trovato davanti uno sconosciuto che si è presentato come tecnico del gas incaricato della vendita di apparecchiature di sicurezza da installare sui caloriferi al costo di 40 euro, da pagare con bancomat o carta di credito e detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

Capendo subito la possibile truffa, il poliziotto si è qualificato e ha chiesto aiuto ai colleghi con l’intervento di una Volante.

Dagli accertamenti è emerso che il 37enne aveva a suo carico diversi precedenti per truffa, così come il titolare della ditta per cui lavorava.

I poliziotti hanno poi chiesto ai condomini dello stabile se qualcuno fosse caduto nel tranello e hanno scoperto che a una signora era stata prelevata la cifra di 796 euro dal suo conto e che ha accettato il contratto di installazione impaurita perché si era sentita dire che altrimenti avrebbe messo in pericolo la sua sicurezza e quella di tutto lo stabile.

Dopo la denuncia, gli operatori della Divisione Anticrimine gli hanno notificato anche un foglio di via così non potrà ritornare a Genova per almeno 3 anni.