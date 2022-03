Genova – Questa sera riaprirà il Teatro Rina e Gilberto Govi, completamente rinnovato e messo a norma.

Dopo due anni di chiusura è stato usato il periodo di stop forzato dovuto alla pandemia per fare lavori di restauro e di messa in sicurezza con la collaborazione dei gestori del teatro.

Il Teatro, nel cuore di Bolzaneto, potrà quindi a tornare a essere un polo di aggregazione, socialità e cultura per il quartiere e per tutta la Valpolcevera.

L’intervento, finanziato dal Comune di Genova, ha compreso la sostituzione delle sedute, gli adeguamenti antincendio, il rifacimento della pavimentazione, un nuovo impianto elettrico, nuovi tendaggi e un palcoscenico rinnovato.

La ristrutturazione del Teatro, gestito dall’Associazione Amici del Teatro Rina e Gilberto Govi, ha avuto un costo di circa 180.000 euro, risorse reperite in parte con accordo quadro e in parte da una variazione al piano degli investimenti, per quanto riguarda la parte degli arredi.