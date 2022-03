Genova – Due medici dell’ospedale San Martino, una ostetrica e un ginecologo, risultano iscritti nel registro degli indagati per la tragica morte, nell’aprile del 2021, di una neonata.

Il caso aveva sollevato forti polemiche tra l’opinione pubblica e i genitori della piccola avevano deciso di denunciare quanto avvenuto per chiedere che la Giustizia si occupasse del caso.

A quasi un anno dai tragici fatti i due medici sono accusati di omicidio colposo e l’ipotesi di accusa è suffragata da una perizia medica che punta il dito sul tempo che si sarebbe perso in sala parto proma di procedere con il taglio cesareo.

A suscitare la reazione dei familiari della piccola la circostanza secondo la quale nessuno dei medici fece riferimento ad anomalie o problemi durante la gravidanza.

La madre aveva portato a termine la gravidanza senza problemi ma durante il travaglio la piccola ha manifestato problemi che hanno spinto il team medico ad un parto cesareo ma per la piccola non c’era già più nulla da fare.