Spotorno – Tornano a volare gli aquiloni a Spotorno con il 30 Kite Club, l’associazione genovese che sin dagli esordi organizza con il Comune di Spotorno il Festival del Vento, è già al lavoro per riportare il 12 e 13 Marzo 2022 sulla stupenda spiaggia della cittadina ligure un centinaio di aquilonisti da tutta Europa, desiderosi di mostrare le proprie creazioni volanti.

Il Festival del Vento di Spotorno apre la stagione delle manifestazioni aquilonistiche in Europa e attira quest’anno sulla spiaggia della cittadina ligure una trentina di Club, provenienti da Francia, Svizzera, Belgio, Germania e da tutta l’Italia, impazienti di tornare all’aria aperta a condividere la loro colorata passione.

Le due giornate del Festival del Vento saranno riempite del volo degli aquiloni dalle 10 alle 18, con un breve pausa pranzo tra le 13 e le 14 circa. Le esibizioni si susseguiranno in base alle condizioni del vento; voleranno in continuazione aquiloni statici, giganti o minuscoli, tridimensionali gonfiabili e non, mentre saranno concentrate nel dopopranzo le esibizioni degli aquiloni acrobatici.

Se le condizioni meteo lo consentiranno, avrà luogo anche la tradizionale aquilonata notturna con la musica, uno degli spettacoli più suggestivi che il vento, il mare e la spiaggia ci possano regalare.

Come sempre sarà presente Emergency con il suo stand e le sue tematiche, sostenute da anni dal Festival del Vento e stand di vendita di aquiloni.

Anche in acqua si muoverà qualcosa, perché è prevista la partecipazione di Sapotour Kites ovvero lo specialista di Kitesurf e Wingfoil, che solcherà il mare davanti alla spiaggia di Spotorno, trainato dalle sue colorate vele.

Occasione da non perdere quindi, il secondo fine settimana di marzo, per ammirare un cielo pieno di coloratissimi aquiloni, e passare due belle giornate in serenità e leggerezza sulla magnifica passeggiata di Spotorno.