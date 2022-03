Genova – Il cadavere mummificato di una persona è stato scoperto dai vigili del fuoco in una casa abbandonata sul ciglio della strada. Macabro ritrovamento dei pompieri intervenuti per un albero pericolante segnalato lungo la strada statale di Val Trebbia, nella zona di Prato.

I vigili del fuoco erano intervenuti per la pianta che rischiava di cadere sulle auto di passaggio ma hanno rinvenuto un cadavere mummificato in una casa abbandonata che si affaccia sulla strada.

Non è ancora chiaro se si tratti del corpo di un uomo o di una donna ma sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e un medico legale.

notizia in aggiornamento

(foto di Archivio)