Genova – Chiuso per tre notti, da lunedì 7 a giovedì 10 marzo, tra le 21 e le 5, lo svincolo esterno Genova Aeroporto verso l’Aerostazione e verso Genova in direzione Sestri Ponente.

A comunicarlo Autostrade per l’Italia che effettuerà la chiusura per i lavori comunicati dal Comune di Genova per la realizzazione del nuovo cavalcaferrovia via Siffredi.

I lavori interessano l’asse di collegamento aeroporto-città-casello autostradale, con la demolizione del viadotto Aviatori Pionieri d’Italia (Programma straordinario degli interventi stradali prioritari in ambito portuale).

Per tre notti resterà chiuso il ramo di svincolo esterno A10 Genova Aeroporto, dalla stazione autostradale verso l’Aerostazione e verso Genova in direzione Sestri Ponente, con le seguenti modalità:

dalle 21 di lunedì 07/03 alle 5 di martedì 08/03

dalle 21 di martedì 08/03 alle 5 di mercoledì 09/03

dalle 21 di mercoledì 09/03 alle 5 di giovedì 10/03

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo verso la strada Guido Rossa.