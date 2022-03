Genova – Code e rallentamenti sin dalle prime ore del mattino, attorno al capoluogo ligure a causa dei molti cantieri aperti e dai consueti flussi di traffico in partenza e in arrivo.

Coda di 2 km viene segnalata sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e l’allacciamento tra la A7 e la A10 in direzione Genova.

Coda anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano in direzione Bolzaneto.

E ancora coda sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Voltri e Masone in direzione Nord e tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia in direzione mare.