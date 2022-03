Ventimiglia (Imperia) – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento di via San Secondo.

Secondo quanto finora riferito, l’incendio avrebbe interessato un materasso all’interno dell’abitazione.

Le fiamme nel giro di pochi minuti si sarebbe levate mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno ancora operando per spegnere l’incendio.

I sanitari del 118, intervenuti in via San Secondo, hanno soccorso un uomo intossicato dal fumo e lo hanno trasferito al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.