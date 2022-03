Il numero dei contagi da coronavirus torna ad aumentare – complice molto probabilmente l’ondata di freddo in coda all’inverno – e torna ad aumentare il numero delle classi in quarantena nelle scuole.

Il virus è tornato a circolare velocemente ed in modo massiccio, dimostrando che non si può ancora considerare “in ritirata” e tantomeno si può parlare di “abbassare le difese” e a farne le spese per primi sono proprio i bambini, che si ammalano ma, soprattutto, subiscono disagi a scuola, con ripercussioni sull’apprendimento che dovranno essere valutate e porteranno ad altri problemi nel prossimo futuro.

Secondo le informazioni diffuse dall’agenzia Ansa, infatti, sono ben 103 le classi in quarantena in Liguria e la scorsa settimana erano 63.

La provincia di Genova fa registrare il record negativo con 48 classi in quarantena. Segue il Tigullio (17), il Savonese (16), lo Spezzino (13), e l’Imperiese (9).

A preoccupare è soprattutto l’abbassamento delle misure di sicurezza come la revoca dell’uso della mascherina anche all’aperto – con genitori e bambini che si affollano senza mascherina all’ingresso e all’uscita da scuola e la modifica delle regole per la quarantena che aumentano il numero di studenti positivi “tollerati” in classe prima che scatti la quarantena.

Per le scuole per l’infanzia si resterà in presenza fino a quattro casi di positività ma in quella fascia di età i bambini non sono vaccinati.

Alle elementari si resta in classe con cinque o più casi di positività se si è vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, utilizzano la mascherina Ffp2

Per le scuole medie e superiori, con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2.

Se invece si arriva a due o più studenti positivi, gli studenti vaccinati o guariti da meno di 120 giorni possono proseguire l’attività in presenza utilizzando la mascherina di tipo Ffp2.

In Liguria sono 1.286 i nuovi casi di contagio scoperti nelle ultime ore e registrati nel bollettino ufficiale della Regione Liguria. Ben 4 i decessi.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 133

SAVONA (Asl 2): 209

GENOVA (Asl 3): 618

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 144

LA SPEZIA (Asl 5): 179

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

Dati ufficiali del bollettino sanitario della Regione Liguria diffusi il 10 marzo 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.312.125 3.108 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.568.425 7.610 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 355.514 1.286 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 13.429 418

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.084 LA SPEZIA 1.677 IMPERIA 1.323 GENOVA 7.652 Residenti fuori Regione/Estero 295 altro/in fase di verifica 398 TOTALE 13.429

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 262 14 1 ASL1 33 3 1 ASL2 46 1 1 San Martino 55 1 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 54 4 3 Ospedale Gaslini 5 0 -2 ASL3 globale 28 4 -3 ASL 3 Villa Scassi 28 4 -3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 12 0 1 ASL4 Sestri Levante 9 0 -2 ASL4 Lavagna 3 0 3 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 29 1 2 ASL5 Sarzana 25 0 2 ASL5 Spezia 4 1 0

* 9 non vaccinati, 5 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 12.448 15 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 336.939 864 Deceduti** 5.146 4

**

data decesso sesso età luogo decesso 07/03/2022 M 87 ASL3-Villa Scassi 08/03/2022 F 99 ASL3-Villa Scassi 08/03/2022 F 90 HSM 09/03/2022 F 82 ASL5-Ospedale Sarzana