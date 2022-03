Genova – Saranno le indagini dei carabinieri e le perizie medico legali ad accertare cosa è accaduto nell’appartamento di via Ceppi Bairolo, nel quartiere genovese di San Teodoro dove sono stati trovati i corpi senza vita di due anziani coniugi ultra 90enni.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, Giuseppe Frigerio, 95 anni, avrebbe soffocato la moglie Alda Pivano, 94 anni, gravemente malata di Alzheimer, per poi togliersi la vita.

E’ stato il figlio a fare la macabra scoperta, allertato dalla badante che non riusciva ad entrare nell’appartamento dove assisteva i due pensionati.

All’origine della tragedia, probabilmente, la difficoltà di vivere assistendo al declino psico-fisico della moglie tanto amata.

I due erano molto conosciuti nel quartiere e i testimoni ascoltati hanno parlato di una coppia unita e gentile.

Forse una fragilità psicologica ha innescato una terribile sequenza di morte.