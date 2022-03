Genova – Annunciati alcune settimana fa con l’enfasi delle “grandi occasioni” i lavori alla villa “abbandonata” di via delle Palme, a Nervi, stanno suscitando perplessità tra i residenti che hanno visto imbiancare le facciate ma senza alcun apparente lavoro di restauro all’interno e al parco circostante. A poche settimane dall’apertura della manifestazione Euroflora, con il previsto (e desiderato) arrivo di decine di migliaia di visitatori, più di un “timore” aleggia sul cantiere che avrebbe dovuto riportare la villetta liberty, caduta in abbandono da decenni, a condizioni quantomeno accettabili.

Più di un residente, infatti, si domanda come mai siano state ridipinte le facciate con parte del tetto crollato e sfondato, con gli interni ancora completamente in sfacelo e con un giardino che, seppur ripulito rispetto a prima, giace ancora in condizioni impresentabili a poche decine di metri dall’ingresso principale di Euroflora.

E basta camminare lungo i confini della residenza fatiscente da decenni per accorgersi che i lavori per riportare l’abitazione ai fasti di un tempo siano ancora piuttosto lontani dall’essere “a buon punto”. Arrivando da via delle palme si vede un’ampia parte del tetto che è crollata lasciando intere sezioni dell’edificio senza alcuna copertura, esposte agli agenti atmosferici e senza protezione rispetto a lavori di restauro interno che sembravano finalmente essere stati decisi.

“Sul cartello esterno – spiegano i componenti di un comitato locale – si legge che verranno spesi 200mila euro per i lavori ma ci si chiede perché imbiancare i muri esterni se manca parte del tetto e se quello che rimane sembra bisognoso di cure urgenti”.

“Affacciandosi alla proprietà – proseguono al comitato – si può facilmente capire che soffitti e pavimenti hanno ceduto e che non ci sia, al momento, alcun cantiere all’interno dell’edificio. Non siamo esperti e potremmo sbagliare ma pensiamo che per restaurare una casa si debba iniziare dal tetto e solo alla fine si dipinge la facciata. Ci domandiamo che cosa penseranno i visitatori in arrivo”.

I lavori alla villetta, tristemente nota a gran parte dei visitatori dei Parchi di Nervi, avevano fatto scattare grandi speranze e c’era chi parlava di “recupero”. Una serie di foto e immagini (rigorosamente dall’esterno) avevano fatto il giro dei social con grandi proclami.

Ora, mano a mano che la manifestazione di Euroflora si avvicina e che i lavori sembrano attardarsi, i residenti di Nervi e alcuni comitati locali, iniziano a guardare con maggiore attenzione a quella che sembra una mera operazione di tinteggiatura esterna.

“Abbiamo già la Marinella praticamente ferma da mesi – spiegano al comitato – e ci spiace davvero che Nervi debba accogliere migliaia di visitatori con due biglietti da visita che, al momento, sono ancora un pugno in un occhio”.

Altre foto sono visibili qui: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.495996155416058&type=3