Genova – Un bando per erogare contributi a fondo perduto per migliorare l’estetica e la sistemazione degli spazi esterni dei negozi di Cornigliano. Il provvedimento è aperto dalla Società Per Cornigliano che finanzierà – senza obbligo di restituzione – somme sino a 4mila euro per gli esercizi di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) che sono presenti all’interno dell’area di intervento di propria competenza.

Inoltre, a completamento dei lavori di riqualificazione di Via Cornigliano (pavimentazione, illuminazione, arredo urbano, sistemazioni a verde) e considerata l’adesione e la buona riuscita al primo bando pubblicato lo scorso 9 giugno, Società Per Cornigliano, d’intesa con i competenti assessori di Regione Liguria (Andrea Benveduti) e Comune di Genova (Paola Bordilli) ha deciso di elaborare anche un programma di valorizzazione degli esercizi commerciali non solo dedicato alla rinnovata Via Cornigliano, ma anche delle vie limitrofe.

«Nel progetto di rigenerazione di via Cornigliano ha forte importanza la riqualificazione degli spazi esterni dei negozi ivi presenti – commenta l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – Dal confronto con il Civ di zona supportato dalla sua associazione di riferimento, Confcommercio Genova, sono state individuate misure efficaci per supportare la valorizzazione delle attività commerciali, con un impatto positivo sul decoro di una delle arterie principali del ponente genovese e delle vie limitrofe per una rinascita dell’intero quartiere. Dopo l’ottima risposta sul primo bando dello scorso anno, abbiamo ritenuto importante sostenere, in modo diffuso nel quartiere, le misure di sostegno adottate, estendendone la territorialità».

“Il buon commercio è sinonimo, non solo di vivibilità e di valorizzazione dei nostri centri, ma elemento attrattivo per la rinascita di quartieri, come Cornigliano, che negli ultimi decenni hanno sofferto la vicinanza di attività industriali – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – In quest’ottica, apprezziamo il lavoro di Società Per Cornigliano, che ha già sperimentato con successo questo strumento finanziario, e il Comune di Genova che ha contribuito a riqualificare importanti aree della città. Sostenere il “bello” vuol dire riconoscere alle attività commerciali, e in particolare ai negozi di vicinato, un ruolo sociale di rilievo nella percezione di vivibilità del territorio”.

Lo scopo è quello di rivitalizzare il tessuto commerciale di prossimità mediante un miglioramento dell’aspetto estetico di vetrine, insegne, tende e arredi, consapevoli che l’attrattività dei negozi favorisce il commercio.

Lo schema adottato è analogo a quello già sperimentato con successo a Cornigliano per le facciate degli edifici e utilizzato nella prima edizione di questo bando dedicato agli esercizi commerciali, vale a dire erogare un contributo a fondo perduto per quegli interventi su elementi prospicienti gli spazi pubblici che ne migliorino la percezione.

Il contributo concedibile è previsto nella misura del 70% delle spese ammissibili documentate (sostenute a partire dal 1 maggio 2021), con un limite massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00)

La concessione del contributo sarà condizionata a che l’intervento si attenga a quanto previsto dalle Linee Guida, allegate al bando, che sono state elaborate e condivise con Regione Liguria, Comune di Genova e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e La Spezia.

Società Per Cornigliano, per questo programma, ha stanziato una dotazione finanziaria totale di euro 207.000 e le domande verranno soddisfatte fino ad esaurimento di queste risorse, secondo l’ordine cronologico di arrivo.

La scadenza del bando è il 16 maggio 2022.

Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet della Società Per Cornigliano www.percornigliano.it sezione Attività – Gare e Avvisi.