La Spezia – Ha visto gli agenti della Polizia di Stato e, insieme a un altro giovane, ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato e denunciato.

E’ accaduto lungo scalinata Spallanzani, alla Spezia.

Ieri, verso le 8.40 una pattuglia della Squadra Volante ha notato i due ragazzi, entrambi col cappuccio in testa, che alla vista dell’auto hanno cercato di allontanarsi verso l’istituto scolastico Einaudi – Chiodo.

I due sono stati fermati poco dopo e sottoposto ai controlli del caso. Durante i controlli il più giovane, un 17enne, si mostrava nervoso e, su richiesta degli agenti, ha consegnato spontaneamente un involucro contenente una modesta quantità di hashish, un coltello a serramanico con apertura a scatto, un bilancino di precisione e 650 euro in banconote di vario taglio di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, al ragazzo è stato sequestrato tutto quanto in su possesso e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto d’armi od oggetti atti a offendere.