Genova – Trecento ospiti hanno partecipato alla cena organizzata dal comitato Giovanni Toti Liguria per sostenere la campagna elettorale per la conferma di Marco Bucci a sindaco di Genova.

Una festa privata organizzata nella lussuosa Villa Lo Zerbino a Castelletto.

“La Lista Toti ti sosterrà convintamente – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – per continuare ed essere garante di quel percorso virtuoso che per la prima volta ha unito in un solo obiettivo tutte le istituzioni della città: dare a tutti i liguri che credono nel futuro, che investono nel proprio lavoro, che vogliono fare una Genova più grande, un interlocutore attento ai loro bisogni come dimostra questa sala e la fiducia di molte categorie economiche. Le riforme di cui a Roma neanche si parla, nel nostro capoluogo sono già realtà”.

Dal mondo portuale a quello industriale, passando per manager, professionisti e associazioni di categoria. Circa 300 ospiti hanno presenziato ieri sera a Genova alla cena organizzata dal comitato Giovanni Toti Liguria per sostenere il secondo mandato del sindaco.

Un appuntamento privato a Villa Lo Zerbino con lo scopo di incontrare le categorie, genovesi e liguri, confrontarsi sui progetti futuri per il territorio.

“Nei prossimi cinque anni – ha dichiarato Bucci – non avremo necessità di investire risorse dirette del Comune per i grandi progetti della città: forti dei sei milioni che arriveranno dal Pnrr e dagli investimenti fatti in questi anni potremo concentrare i fondi comunali per le manutenzioni della città. Avremo una Genova nuova, una città internazionale che sarà al passo con le principali capitali europee e sarà a misura di ogni cittadino”.

Prossima tappa già fissata il 26 marzo all’Acquario di Genova, dove il governatore Giovanni Toti lancerà ufficialmente il logo della sua Lista a sostegno di Bucci.