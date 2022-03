Sestri Levante (Genova) – Dramma questa mattina in un autogrill dell’autostrada A12 Genova – Livorno dove un camionista è stato trovato morto all’interno del suo mezzo parcheggiato in sosta in un autogrill.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno aperto la cabina, chiusa dall’interno.

Al momento non sono note le circostanze della morte ma tra le ipotesi sembra probabile che l’uomo sia stato vittima di un malore.