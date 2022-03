Sori – Una carcassa di cinghiale nel letto di un torrente, ben visibile da chi è di passaggio e nonostante le ripetute segnalazioni non è stata rimossa e non risulta sia stata esaminata per verificare se si tratta di un caso di “peste suina”.

A denunciarlo la pagina Facebook di Animalisti Genovesi che pubblica la foto dell’animale morto da più di una settimana.

Secondo la denuncia della pagina, infatti, “è passata quasi una settimana da quando è stata segnalata alle autorità la presenza di una carcassa in località Ponte di Capreno a Sori.

Eppure nessuno si è mosso per rimuovere il corpo di quel povero animale e per analizzare le cause del suo decesso: perchè la Peste Suina viene tirata in ballo quando si tratta di ammazzare migliaia di cinghiali sani, ma smette di essere una preoccupazione in caso di una carcassa, visibile da giorni da tutti i passanti?”.

I residenti della zona chiedono che la carcassa venga rimossa per questioni di igiene e che si provveda a verificare che l’animale non sia morto per la peste suina in una zona sino ad ora non inserita nella “zona rossa” censita al momento.